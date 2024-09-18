В Раде разработали законопроект об ограниченной банковской лицензии

Даниил Гетманцев (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)

В Верховной Раде разработан проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Принятие законопроекта позволит людям в самых отдаленных или непривлекательных для банков местностях иметь доступ к хотя бы простым банковским услугам", – пояснил народный депутат.

Читайте также: Пандусы, узкие двери и санузлы. Чего не хватает для безбарьерности жилья

Целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке Украины новой разновидности предоставителей финансовых услуг – банков финансовой инклюзии, которые будут работать на основании ограниченной банковской лицензии.

Как пояснил Гетманцев, целью деятельности таких банков будет обеспечение надлежащего доступа к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях типа высокогорных регионов).

Согласно законопроекту, компания, которая уже имеет широкую сеть отделений по всей территории Украины (как, например, Укрпошта, Нова Пошта, другие почтовые операторы, разветвленные небанковские финансовые учреждения и т.п.), сможет получить ограниченную банковскую лицензию и предоставлять банковские услуги с некоторыми ограничениями в местах, где нет или недостаточно банковских отделений.

В то же время банк сможет при желании поменять свою банковскую лицензию на ограниченную и сосредоточиться на предоставлении таких ограниченных банковских услуг.