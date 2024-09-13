Нацбанк обязал банки сделать половину отделений доступными для людей с инвалидностью

НБУ требует от банков обеспечить физическую и информационную доступность 50% отделений для людей с инвалидностью до 1 января 2025 года

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Национальный банк Украины постановил, что до 1 января 2025 года банки должны обеспечить физическую и информационную доступность для людей с инвалидностью как минимум 50% своих отделений во всех регионах. Цель этого требования — создание инклюзивной финансовой среды для всех граждан, в том числе для людей с инвалидностью, ветеранов войны и пожилых людей.

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Согласно изменениям в Положение о лицензировании банков, каждое финансовое учреждение должно определить подразделения, которые будут отвечать установленным требованиям по инклюзивности, и сделать их доступными для лиц с ограниченными возможностями.

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Банки также обязаны на постоянной основе информировать клиентов о доступных отделениях, их местонахождении, контактных данных и графике работы через официальные веб-сайты, мобильные приложения, службы поддержки, чат-боты, мессенджеры, а также в общедоступных местах в отделениях.

Физическая доступность отделений должна соответствовать государственным стандартам инклюзивности зданий, а информационная — обеспечивать возможность самостоятельного ознакомления с финансовыми услугами на веб-сайтах и в мобильных приложениях.

30 августа УЗ представила проект инклюзивного вагона для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом.

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