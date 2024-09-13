Нацбанк зобов'язав банки зробити половину відділень доступними для людей з інвалідністю

НБУ вимагає від банків забезпечити фізичну та інформаційну доступність 50% відділень для людей з інвалідністю до 1 січня 2025 року

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Національний банк України постановив, що до 1 січня 2025 року банки повинні забезпечити фізичну та інформаційну доступність для людей з інвалідністю як мінімум 50% своїх відділень у всіх регіонах. Мета цієї вимоги — створення інклюзивного фінансового середовища для всіх громадян, зокрема для людей з інвалідністю, ветеранів війни та літніх людей.

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Згідно зі змінами до Положення про ліцензування банків, кожна фінансова установа має визначити підрозділи, які відповідатимуть встановленим вимогам щодо інклюзивності, і зробити їх доступними для осіб з обмеженими можливостями.

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Банки також зобов'язані на постійній основі інформувати клієнтів про доступні відділення, їх місцеперебування, контактні дані та графік роботи через офіційні вебсайти, мобільні застосунки, служби підтримки, чатботи, месенджери, а також у загальнодоступних місцях у відділеннях.

Фізична доступність відділень має відповідати державним стандартам інклюзивності будівель, а інформаційна — забезпечувати можливість самостійного ознайомлення з фінансовими послугами на вебсайтах і в мобільних застосунках.

30 серпня Укрзалізниця презентувала проєкт інклюзивного вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються колісним кріслом.

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