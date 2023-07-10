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Укрпошта за останні два роки намагалася купити три різні банки

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 13:21
Укрпошта за останні два роки намагалася купити три різні банки - Фото
Директор Укрпошти Ігор Смілянський (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

За останні два з половиною роки Укрпошта намагалася придбати акції трьох українських банків. Однак Національний банк не дозволив цього зробити, пише Економічна правда. 

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Так, НБУ не погодив угоду на придбання Укрпоштою АТ "Альпарі Банк". Також регулятор проти отримання держкомпанією Першого Інвестиційного Банку (PINBank), а від купівлі Банку Січ вона відмовилася сама.

Питання купівлі найменшого в Україні банку Укрпоштою НБУ розглядав з 16 грудня 2022 року. Однак 29 травня 2023 року повернув пакет документів без ухвалення рішень, бо Укрпошта та Мінінфраструктури "не усунули всіх недоліків у документах". 

Про те, що Укрпошта домовилася про купівлю Альпарі Банку за 260 млн грн, LIGA.net повідомляла в листопаді 2021 року. Кабмін та Мінінфраструктури як власник Укрпошти погодили угоду. У червні 2022 року Антимонопольний комітет надав Укрпошті дозвіл на придбання Альпарі Банку.

Другим банком, який намагалася придбати Укрпошта, був Банк Січ. НБУ вивів банк з ринку 9 серпня 2022 року. Укрпошта подала регулятору документи для включення її до переліку осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, але майже одразу відмовилася від цієї ідеї.

У зв’язку з цим у вересні 2022 року Нацбанк залишив заяву Укрпошти без розгляду і повернув пакет документів.

Тепер Укрпошта намагається отримати PINBank, який належить підсанкційному російському олігарху Євгенію Гінеру. НБУ виступає проти проведення цієї угоди.

Зокрема, регулятор аргументує свою позицію тим, що передання PINBank Укрпошті порушить умови меморандуму між Україною та МВФ.

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору, з-поміж іншого, передбачають зменшення частки та концентрації держави в банківській системі, пояснили в НБУ. 

"Створення ще одного державного банку не тільки не відповідає цій стратегії та нашим зобов’язанням перед МВФ, але й, з огляду на необхідність здійснення витрат на створення та розвиток банку, створює додаткове потенційне навантаження на бюджет", – додали в Нацбанку.

Віра Касіян
укрпоштаНБУальпарі банкУкрпошта БанкБанк СічPINBank
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