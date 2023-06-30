Офіс президента анонсував 100%-ве покриття банківськими продуктами населення України
Держава збирається залучити Укрпошту до 100%-го покриття населення банківськими продуктами. Про це на пресконференції в п'ятницю розказав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.
"На сьогодні ми готуємо проєкт з Укрпоштою, основною метою якого буде 100% покриття усього населення України цифровими банківськими послугами. І 100% покриття всіх можливих точок продажу сучасними терміналами, в т.ч. тими, які працюють в офлайн-режимі. Тобто має бути повна доступність цієї інфраструктури для кожного громадянина", – сказав Шурма.
За його словами, найближчим часом будуть ухвалені певні рішення, які зможуть розкрити потенціал Укрпошти в цій сфері.
"Пошта-банк – це успішна модель, яка працює в багатьох країнах світу і виконує певну економічну і соціальну функцію. Мережа відділень Укрпошти в рази перевищує сукупну мережу відділень усіх українських банків і здатна забезпечити покриття населення банківськими продуктами", – сказав він.
Укрпошта є однією з найбільших українських компаній, має близько 11 000 відділень, що забезпечують покриття у 100% населених пунктів України.
- У листопаді 2021 року LIGA.net повідомляла, що Укрпошта домовилася про купівлю Альпарі Банку за 260 млн грн. За інформацією LIGA.net, Кабмін та Мінінфраструктури як власник Укрпошти вже погодили угоду.
- 18 січня 2022 року Укрпошта звернулася до АМКУ за дозволом придбати Альпарі Банк.
- Тоді ж Укрпошта оголосила тендер на закупівлю 17 000 банківських терміналів для сіл та показала, як виглядатиме картка Укрпошта Банку.
- У червні 2022 року Антимонопольний комітет надав Укрпошті дозвіл на придбання Альпарі Банку.
- Тепер Укрпошта може отримати PINBank. Станом на початок грудня 2022 року він посідав 58-ме місце за розміром активів серед 67 установ у банківській системі України.
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