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Офіс президента анонсував 100%-ве покриття банківськими продуктами населення України

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30.06.2023, 15:26
Офіс президента анонсував 100%-ве покриття банківськими продуктами населення України - Фото
Фото: Pixabay

Держава збирається залучити Укрпошту до 100%-го покриття населення банківськими продуктами. Про це на пресконференції в п'ятницю розказав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

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"На сьогодні ми готуємо проєкт з Укрпоштою, основною метою якого буде 100% покриття усього населення України цифровими банківськими послугами. І 100% покриття всіх можливих точок продажу сучасними терміналами, в т.ч. тими, які працюють в офлайн-режимі. Тобто має бути повна доступність цієї інфраструктури для кожного громадянина", – сказав Шурма.

За його словами, найближчим часом будуть ухвалені певні рішення, які зможуть розкрити потенціал Укрпошти в цій сфері.

"Пошта-банк – це успішна модель, яка працює в багатьох країнах світу і виконує певну економічну і соціальну функцію. Мережа відділень Укрпошти в рази перевищує сукупну мережу відділень усіх українських банків і здатна забезпечити покриття населення банківськими продуктами", – сказав він.

Укрпошта є однією з найбільших українських компаній, має близько 11 000 відділень, що забезпечують покриття у 100% населених пунктів України.

  • У листопаді 2021 року LIGA.net повідомляла, що Укрпошта домовилася про купівлю Альпарі Банку за 260 млн грн. За інформацією LIGA.net, Кабмін та Мінінфраструктури як власник Укрпошти вже погодили угоду.
  • 18 січня 2022 року Укрпошта звернулася до АМКУ за дозволом придбати Альпарі Банк.
Віра Касіян
Офіс президентаукрпоштаРостислав ШурмаУкрпошта Банк
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