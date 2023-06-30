Офіс президента анонсував 100%-ве покриття банківськими продуктами населення України

Держава збирається залучити Укрпошту до 100%-го покриття населення банківськими продуктами. Про це на пресконференції в п'ятницю розказав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

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"На сьогодні ми готуємо проєкт з Укрпоштою, основною метою якого буде 100% покриття усього населення України цифровими банківськими послугами. І 100% покриття всіх можливих точок продажу сучасними терміналами, в т.ч. тими, які працюють в офлайн-режимі. Тобто має бути повна доступність цієї інфраструктури для кожного громадянина", – сказав Шурма.

За його словами, найближчим часом будуть ухвалені певні рішення, які зможуть розкрити потенціал Укрпошти в цій сфері.

"Пошта-банк – це успішна модель, яка працює в багатьох країнах світу і виконує певну економічну і соціальну функцію. Мережа відділень Укрпошти в рази перевищує сукупну мережу відділень усіх українських банків і здатна забезпечити покриття населення банківськими продуктами", – сказав він.

Укрпошта є однією з найбільших українських компаній, має близько 11 000 відділень, що забезпечують покриття у 100% населених пунктів України.

У листопаді 2021 року LIGA.net повідомляла, що Укрпошта домовилася про купівлю Альпарі Банку за 260 млн грн. За інформацією LIGA.net, Кабмін та Мінінфраструктури як власник Укрпошти вже погодили угоду.

18 січня 2022 року Укрпошта звернулася до АМКУ за дозволом придбати Альпарі Банк.