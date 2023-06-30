Офис президента анонсировал 100%-е покрытие банковскими продуктами населения Украины

Государство собирается привлечь Укрпошту к 100%-му покрытию населения банковскими продуктами. Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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"На сегодняшний день мы готовим проект с Укрпоштой, основной целью которого будет 100% покрытия всего населения Украины цифровыми банковскими услугами. И 100% покрытия всех возможных точек продажи современными терминалами, в т.ч. работающими в офлайн-режиме. То есть должна быть полная доступность этой инфраструктуры для каждого гражданина", – сказал Шурма.

По его словам, в ближайшее время будут приняты некоторые решения, которые смогут раскрыть потенциал Укрпошты в этой сфере.

"Почта-банк – это успешная модель, которая работает во многих странах мира и выполняет определенную экономическую и социальную функцию. Сеть отделений Укрпошты в разы превышает совокупную сеть отделений всех украинских банков и способна обеспечить покрытие населения банковскими продуктами", – сказал он.

Укрпошта – одна из крупнейших украинских компаний, имеет около 11 000 отделений, обеспечивающих покрытие в 100% населенных пунктов Украины.