Офис президента анонсировал 100%-е покрытие банковскими продуктами населения Украины
Государство собирается привлечь Укрпошту к 100%-му покрытию населения банковскими продуктами. Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
"На сегодняшний день мы готовим проект с Укрпоштой, основной целью которого будет 100% покрытия всего населения Украины цифровыми банковскими услугами. И 100% покрытия всех возможных точек продажи современными терминалами, в т.ч. работающими в офлайн-режиме. То есть должна быть полная доступность этой инфраструктуры для каждого гражданина", – сказал Шурма.
По его словам, в ближайшее время будут приняты некоторые решения, которые смогут раскрыть потенциал Укрпошты в этой сфере.
"Почта-банк – это успешная модель, которая работает во многих странах мира и выполняет определенную экономическую и социальную функцию. Сеть отделений Укрпошты в разы превышает совокупную сеть отделений всех украинских банков и способна обеспечить покрытие населения банковскими продуктами", – сказал он.
Укрпошта – одна из крупнейших украинских компаний, имеет около 11 000 отделений, обеспечивающих покрытие в 100% населенных пунктов Украины.
- В ноябре 2021 года LIGA.net сообщало, что Укрпошта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн. По информации LIGA.net, Кабмин и Мининфраструктуры как владелец Укрпошты уже согласовали соглашение.
- 18 января 2022 года Укрпошта обратилась в АМКУ за разрешением приобрести Альпари Банк.
- Тогда же Укрпошта объявила тендер на закупку 17 000 банковских терминалов для сел и показала, как будет выглядеть карта Укрпошта Банка.
- В июне 2022 года Антимонопольный комитет предоставил Укрпоште разрешение на приобретение Альпари Банка.
- Теперь Укрпошта может получить PINBank. По состоянию на начало декабря 2022 года он занимал 58-е место по размеру активов среди 67 учреждений в банковской системе Украины.
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