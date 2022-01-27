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Укрпошта закупает 17 000 банковских терминалов и анонсировала карточку Укрпошта Банка

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27.01.2022, 11:19
Укрпошта закупает 17 000 банковских терминалов и анонсировала карточку Укрпошта Банка - Фото
Фото: Igor Smelyansky/Facebook

Почтовый оператор Укрпошта объявил тендер на закупку 17 000 банковских терминалов, которые будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.    

"Надеемся, что ответ на вопрос: куда мне девать вашу карту в селе (с "ковидной" тысячей, пенсией или зарплатой), больше не будет стоять на повестке дня в нашей стране. И, конечно же, это будут карты Укрпошта Банка", – написал Смелянский в Facebook. 

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Он добавил, что первый терминал для приема карт появился в Укрпоште в 2018 году. А в декабре 2021 года их стало уже 7500 (шестой показатель в стране среди компаний-эквайеров). 

В декабре объем сделок в терминалах Укрпошты превысил 1 млрд грн.  

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Роман Брыль
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