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"Укрпошта" обратилась в АМКУ. Просит разрешить купить Альпари Банк

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 19:20
Фото: Ukrposhta/Flickr

Укрпочта обратилась в Антимонопольный комитет (АМКУ) с запросом о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на концентрацию в виде приобретения более 50% акций АО "Альпари Банк".

Соответствующий запрос АМКУ планирует рассмотреть 19 января, сообщает пресс-служба регулятора.

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Альпари Банк с уставным капиталом в 200 млн грн имеет только одно отделение и принадлежит на 100% Бахтаре Хедаятоллаху. Один из наиболее убыточных банков в Украине за ІІІ кварталы.
  • В ноябре 2021 года LIGA.net сообщало , что Укрпочта договорилась о покупке Альпари Банка за 260 млн грн. По информации LIGA.net, Кабмин и Мининфраструктуры как владелец Укрпочты уже согласовали соглашение. Покупку должен одобрить НБУ, ранее выступавший против появления дополнительного государственного банка.
  • Согласование Национальным банком покупки Укрпочтой Альпари будет зависеть от позиции правительства и Антимонопольного комитета, отметили в НБУ.

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Осталось:
Наталия Софиенко
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Укрпочта Альпари Банк
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