Организовать банк для Укрпошты. В чем суть идеи банков финансовой инклюзии от НБУ
Содержание:
Нацбанк предлагает создать банки финансовой инклюзии, которые будут предоставлять ограниченные финансовые услуги на прифронтовых территориях. Украинские банки не слишком заинтересованы в такой инициативе, зато заинтересована государственная Укрпошта.
Как будет работать новая инициатива и для чего вообще нужны банки финансовой инклюзии – в материале LIGA.net.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Что предлагает Нацбанк
В Национальном банке предлагают создать банки финансовой инклюзии еще с июля. Соответствующий законопроект №12044 уже зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала полномасштабного вторжения сеть отделений банков Украины сократилась на 1582 единицы, а работающих банкоматов – на 2579 единиц.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку