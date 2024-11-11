Нацбанк предлагает создать банки финансовой инклюзии, которые будут предоставлять ограниченные финансовые услуги на прифронтовых территориях. Украинские банки не слишком заинтересованы в такой инициативе, зато заинтересована государственная Укрпошта.



Как будет работать новая инициатива и для чего вообще нужны банки финансовой инклюзии – в материале LIGA.net.

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Что предлагает Нацбанк

В Национальном банке предлагают создать банки финансовой инклюзии еще с июля. Соответствующий законопроект №12044 уже зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала полномасштабного вторжения сеть отделений банков Украины сократилась на 1582 единицы, а работающих банкоматов – на 2579 единиц.