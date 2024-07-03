В Украине появится новый тип финансовых учреждений

НБУ работает над развитием финансовой инклюзии в Украине, в частности, на прифронтовых или деоккупированных территориях

Андрей Пышный (Фото - НБУ)

Национальный банк Украины хочет разрешить почтовым операторам или магазинам предоставлять банковские услуги в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах. В настоящее время разрабатывается концепция "оператора финансовой инклюзии", рассказал Forbes глава НБУ Андрей Пышный.

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Для этого Нацбанк планирует ввести понятие ограниченной банковской лицензии в банковское законодательство.

"Требования к этим "банкам" будут менее суровыми, а возможности предоставления услуг – ограниченными", – рассказал Пышный.

Он отметил, что НБУ обсуждает с международными партнерами создание условий для развития финансовой инклюзии в Украине, в частности, на прифронтовых или деоккупированных территориях.

Планируется привлечение почтовых операторов, ритейлеров и других бизнесов.

Компании или банки, получив соответствующую лицензию, смогут предоставлять банковские услуги в определенных регионах по облегченным требованиям по сравнению с теми, что сейчас выдвигает НБУ действующим банкам. Однако их деятельность будет ограничена.

"В некоторых регионах классическое банковское отделение, учитывая стандартные требования, будет нерентабельным, – объясняет Пышный. – Поэтому дифференциация требований в зависимости от региона или создания нового типа финансовых учреждений с ограниченной лицензией имеет смысл".

При поддержке Всемирного банка НБУ уже приступил к оценке регионов относительно доступности банковских услуг. Пышный рассчитывает получить все необходимые составляющие для запуска проекта до конца 2024 года.