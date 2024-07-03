В Україні з'явиться новий тип фінансових установ

НБУ працює над розвитком фінансової інклюзії в Україні, зокрема, на прифронтових чи деокупованих територіях

Андрій Пишний (Фото - НБУ)

Національний банк України хоче дозволити поштовим операторам чи магазинам надавати банківські послуги у невеликих населених пунктах або прифронтових регіонах. Наразі розробляється концепція "оператора фінансової інклюзії", розповів Forbes голова НБУ Андрій Пишний.

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Для цього Нацбанк планує запровадити поняття обмеженої банківської ліцензії в банківське законодавство.

"Вимоги до цих "банків" будуть менш суворими, а можливості з надання послуг – обмеженими", – розповів Пишний.

Він зазначив, що НБУ обговорює з міжнародними партнерами створення умов для розвитку фінансової інклюзії в Україні, зокрема, на прифронтових чи деокупованих територіях.

Планується залучення поштових операторів, ритейлерів та інших бізнесів.

Компанії чи банки, отримавши відповідну ліцензію, зможуть надавати банківські послуги у визначених регіонах за полегшеними вимогами порівняно з тими, що зараз висуває НБУ до діючих банків. Проте їхня діяльність буде обмежена.

"У деяких регіонах класичне банківське відділення, зважаючи на стандартні вимоги, буде нерентабельним, – пояснює Пишний. – Тому диференціація вимог залежно від регіону або створення нового типу фінансових установ з обмеженою ліцензією має сенс".

За підтримки Світового банку НБУ вже розпочав оцінку регіонів щодо доступності банківських послуг. Пишний розраховує отримати всі необхідні складові для запуску проєкту до кінця 2024 року.