Нацбанк пропонує створити банки фінансової інклюзії, які надаватимуть обмежені фінансові послуги на прифронтових територіях. Українські банки не надто зацікавлені у такій ініціативі, натомість зацікавлена державна Укрпошта.



Як працюватиме нова ініціатива та для чого взагалі потрібні банки фінансової інклюзії – в матеріалі LIGA.net.

Що пропонує Нацбанк

У Національному банку пропонують створити банки фінансової інклюзії ще з липня. Відповідний законопроєкт №12044 вже зареєстрували у Верховній Раді народні депутати.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що з початку повномасштабного вторгнення мережа відділень банків України скоротилася на 1582 одиниці, а банкоматів, які працюють, – на 2579 одиниць.