Фінкомпанія власників Нової пошти планує отримати спрощену банківську ліцензію

Співвласник групи Nova сказав, що їхня фінансова компанія "так чи інакше трансформується в банк"

Фото: пресслужба NovaPay

Фінансова компанія NovaPay, яка обслуговує 360 000 клієнтів, планує отримати спрощену банківську ліцензію. Про це розказав співвласник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв'ю Економічній правді.

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"Зараз Національний банк завершує проєкт спеціалізованої ліцензії на інклюзивний банк [...] Ми знаходимося в дискусії з Національним банком, тому що розуміємо, що ми за цією ліцензією прийдемо. Я впевнений, що так чи інакше або NovaPay трансформується в банк, або просто з’явиться банк саме з такою ліцензією, яку зараз завершує формувати Національний банк", – сказав він.

Ідея спрощеної ліцензії полягає в тому, щоб забезпечити банківські послуги у віддалених населених пунктах та прифронтовій зоні, куди не доходять класичні банки.

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Зараз NovaPay має розширену ліцензію фінансової компанії й може відкривати рахунки та видавати картки, але не може здійснювати розрахунки за кордоном і не має можливості відкривати депозити. Ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях, все інше – як у звичайного банку.

Климов сказав, що у компанії "дуже не хотіли" переходити до банківської моделі, бо вона дуже складна, але спрощена ліцензія змінила позицію.