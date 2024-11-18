Фінкомпанія власників Нової пошти планує отримати спрощену банківську ліцензію
Фінансова компанія NovaPay, яка обслуговує 360 000 клієнтів, планує отримати спрощену банківську ліцензію. Про це розказав співвласник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв'ю Економічній правді.
"Зараз Національний банк завершує проєкт спеціалізованої ліцензії на інклюзивний банк [...] Ми знаходимося в дискусії з Національним банком, тому що розуміємо, що ми за цією ліцензією прийдемо. Я впевнений, що так чи інакше або NovaPay трансформується в банк, або просто з’явиться банк саме з такою ліцензією, яку зараз завершує формувати Національний банк", – сказав він.
Ідея спрощеної ліцензії полягає в тому, щоб забезпечити банківські послуги у віддалених населених пунктах та прифронтовій зоні, куди не доходять класичні банки.
Зараз NovaPay має розширену ліцензію фінансової компанії й може відкривати рахунки та видавати картки, але не може здійснювати розрахунки за кордоном і не має можливості відкривати депозити. Ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях, все інше – як у звичайного банку.
Климов сказав, що у компанії "дуже не хотіли" переходити до банківської моделі, бо вона дуже складна, але спрощена ліцензія змінила позицію.
- У вересні 2024 року в Україні розробили законопроєкт про обмежену банківську діяльність, який передбачає стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, серед яких поштові оператори, ритейл та інші. Укрпошта одразу повідомила, що збирається отримати обмежену банківську ліцензію.