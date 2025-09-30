Євросоюз встановить Україні умови для отримання репараційної позики

Фон дер Ляєн розкрила деталі нового механізму фінансової допомоги Україні: як і раніше, вона буде залежати від проведення Україною реформ

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA / TOLGA AKMEN)

Новий механізм фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу – так звана репараційна позика – передбачатиме надання грошей траншами та під виконання певних умов, повідомила у вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Потрібне більш структурне рішення для військової підтримки [України]. Саме тому я запропонував ідею репараційного кредиту, який базується на заморожених російських суверенних активах. Кредит не видаватиметься одним платежем, а виплачуватиметься траншами і за певних умов", – сказала вона на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Вона наголосила, що майбутній механізм не передбачатиме конфіскації російських активів.

Україна буде зобов'язана повернути цей кредит, коли Росія виплатить їй репарації.

"Злочинця потрібно притягнути до відповідальності", – сказала фон дер Ляєн.