Євросоюз встановить Україні умови для отримання репараційної позики
Новий механізм фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу – так звана репараційна позика – передбачатиме надання грошей траншами та під виконання певних умов, повідомила у вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Потрібне більш структурне рішення для військової підтримки [України]. Саме тому я запропонував ідею репараційного кредиту, який базується на заморожених російських суверенних активах. Кредит не видаватиметься одним платежем, а виплачуватиметься траншами і за певних умов", – сказала вона на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.
Вона наголосила, що майбутній механізм не передбачатиме конфіскації російських активів.
Україна буде зобов'язана повернути цей кредит, коли Росія виплатить їй репарації.
"Злочинця потрібно притягнути до відповідальності", – сказала фон дер Ляєн.
- Ідею "репараційної позики", яка базується на грошових залишках російських активів, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висунули 10 вересня.
- Пізніше стало відомо, що розмір допомоги вимірюватиметься десятками мільярдів євро – ймовірно, до 140 млрд євро.
- Організація Об'єднаних Націй ще у 2022 році визнала, що Росія винна Україні репарації. Рішення посилається на низку ухвалених цього року резолюцій Генасамблеї із засудженням російської агресії, а також на рішення Міжнародного суду від 16 березня, який наказав Росії зупинити воєнні дії.
