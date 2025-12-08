Репараційний кредит. Politico дізналося, як у ЄС планують розділити ризики, щоб заспокоїти Бельгію

Німеччина може забезпечити 52 млрд євро гарантій, щоб Бельгія погодилася на використання заморожених активів РФ для України

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Країнам ЄС доведеться окремо взяти на себе зобов’язання щодо надання гарантій для забезпечення до 210 млрд євро кредиту для України, причому Німеччина має забезпечити гарантії на суму до 52 млрд євро. Про це повідомило Politico із посиланням на документи.

За інформацією видання, такі суми Єврокомісія представила європейським дипломатам минулого тижня. Ці гарантії потрібні, щоб Бельгія підтримала надання Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами РФ, більша частина яких зберігається у Бельгії.

Видання зазначило, що суми для кожної країни можуть зрости, якщо деякі члени ЄС, як, наприклад, Угорщина, відмовляться надати гарантії. Хоча в такому випадку допомогти можуть країни з-поза ЄС, які виявлять бажання взяти частину гарантій на себе. Зокрема, для цього варіанту розглядають Норвегію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перебував у Брюсселі ввечері 5 грудня, щоб запевнити бельгійського прем'єра Барта де Вевера, що Німеччина забезпечить 25% гарантій — найбільшу частку серед усіх країн.

Видання нагадало, що запропонований репараційний кредит передбачає виділення 115 млрд євро на оборонну промисловість України протягом п’яти років і 50 млрд – на бюджетні потреби Києва. Решта 45 млрд з усього пакета підуть на погашення кредиту G7, наданого Україні торік. Згідно з презентаціями Єврокомісії, кошти будуть виплачуватися шістьма траншами протягом року.