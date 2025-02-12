В начале февраля с подачи премьера Дениса Шмыгаля медиа упомянули о том, что у государственного почтового оператора АО "Укрпошта" может появиться собственный банк.

Премьер рассказал, что Кабмин на заседании 28 января принял решение о передаче от Фонда госимущества (ФГИУ) в Министерство развития общин и территорий полномочий по управлению корпоративными правами Первого инвестиционного банка (PINbank), принадлежавшего подсанкционному российскому бизнесмену Евгению Гинеру.

"С последующей передачей Укрпоште", – было указано в сообщении по этому поводу.

Решение Кабмина сразу прокомментировал глава правления Укрпошты Игорь Смелянский: "Укрпошта становится банком!"

А пресс-служба Укрпошты даже рассказала LIGA.net, что банк переименуют в Укрпошта Банк.

"Он получит ограниченную лицензию и сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на сельские и прифронтовые регионы, пожилых людей, людей с инвалидностью, получателей социальной помощи, сельские общины, военных, сегмент e-commerce, фермерские хозяйства и т.д.", – отмечали представители АО.

Этот набор финансовых услуг является характеристикой так называемого "банка финансовой инклюзии". Но еще в начале декабря прошлого года Верховная Рада провалила соответствующий закон, позволяющий функционирование подобных банков с ограниченной лицензией.

Создание нового банковского финучреждения в Украине невозможно без ведома Нацбанка. И он, по крайней мере до этого, был очень скептически настроен относительно целесообразности существования еще одного государственного банка. Тем более – на базе государственного почтового оператора.

К тому же это потребует консультаций с МВФ, который всегда не в восторге от создания дополнительных государственных активов в Украине.

Возможно ли создание почтового банка в Украине? Как вообще работают почтовые банки в мире и зачем все это Укрпоште? Об этом в материале LIGA.net.

Банковские амбиции Укрпошты и банки финансовой инклюзии

Комментируя решение Кабмина о передаче PINbank Игорь Смилянский написал в Facebook, что банк, который хочет создать возглавляемое им государственное АО, не будет принимать участия в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг, ориентируясь на население в сельских и прифронтовых регионах, людей преклонного возраста, людей с инвалидностью, получателей социальной помощи,сельские общины и ОТГ, фермеров и сегмент e-commerce.

Он дал понять, что для создания такого банка решений Кабмина будет недостаточно. Предстоит голосование в парламенте.