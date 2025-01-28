Кабмин передал PINbank в Минразвития для создания почтового банка

Планы создания Почтового банка с ограниченной банковской лицензией начали претворять в жизнь

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Кабинет министров передал от Фонда государственного имущества к Министерству развития общин и территорий полномочия по управлению корпоративными правами Первого инвестиционного банка (PINbank). Такое решение правительство приняло на заседании 28 января, сообщил его представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На базе PINbank будет создан Почтовый банк, говорил в сентябре гендиректор Укрпошты Игорь Смилянский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил это: "Мы совершенствуем инфраструктуру, через которую люди получают помощь от государства. Сегодня правительство своим решением передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Мининфраструктуру с последующей передачей Укрпоште. Таким образом, создаем почтовый банк".

PINbank перешел в государственную собственность в 2023-2024 годах после того, как Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции к россиянину Евгению Гинеру и взыскал в доход государства активы россиянина в виде 20 444 834 простых именных акций PINbank, что составляет 88,890583% уставного капитала.