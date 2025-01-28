Кабмин передал PINbank в Минразвития для создания почтового банка
Кабинет министров передал от Фонда государственного имущества к Министерству развития общин и территорий полномочия по управлению корпоративными правами Первого инвестиционного банка (PINbank). Такое решение правительство приняло на заседании 28 января, сообщил его представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.
На базе PINbank будет создан Почтовый банк, говорил в сентябре гендиректор Укрпошты Игорь Смилянский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил это: "Мы совершенствуем инфраструктуру, через которую люди получают помощь от государства. Сегодня правительство своим решением передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Мининфраструктуру с последующей передачей Укрпоште. Таким образом, создаем почтовый банк".
PINbank перешел в государственную собственность в 2023-2024 годах после того, как Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции к россиянину Евгению Гинеру и взыскал в доход государства активы россиянина в виде 20 444 834 простых именных акций PINbank, что составляет 88,890583% уставного капитала.
- Укрпошта давно хочет создать собственный банк и за последние несколько лет пыталась купить три учреждения: Альпари, Сич и PINbank. Все это время Национальный банк выступал против, поскольку это нарушало условия меморандума между Украиной и МВФ, который предусматривал уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе.
- В июле 2024 года стало известно, что МВФ согласился на создание почтового банка.
- После этого был разработан законопроект об ограниченной банковской деятельности, предусматривающий стимулы для входа на финансовый рынок новых игроков, среди которых почтовые операторы (не только Укрпошта), ритейл и другие.