На базі PINbank створять Укрпошта Банк: рішення Кабміну

На базі PINbank створять Укрпошта Банк: рішення Кабмінуоновлено
Кабінет міністрів передав від Фонду державного майна до Міністерства розвитку громад та територій повноваження з управління корпоративними правами Першого інвестиційного банку (PINbank). Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 28 січня, повідомив його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.
На базі PINbank створять Поштовий банк, казав у вересні гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив це: "Ми вдосконалюємо інфраструктуру через яку люди отримують допомогу від держави. Сьогодні уряд своїм рішенням передає акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті. Таким чином, створюємо поштовий банк".
PINbank перейшов у державну власність у 2023-2024 роках після того, як Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції до росіянина Євгена Гінера та стягнув у дохід держави активи росіянина у вигляді 20 444 834 простих іменних акцій PINbank, що становить 88,890583% статутного капіталу.
ОНОВЛЕНО о 14:35. Після рішення Кабінету міністрів пресслужба Укрпошти розказала LIGA.net, що банк перейменують в Укрпошта Банк.
Він матиме обмежену ліцензію і зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на сільські та прифронтові регіони, людей похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади, військові, сегмент e-Commerce, фермерські господарства тощо.
Запуск послуг Укрпошта Банку планується протягом 2025 року.
Із моменту запуску поштового банку Укрпошта одразу опиниться серед лідерів за кількістю відділень, а згодом має амбіції увійти до п’ятірки банків за кількістю клієнтів. Нині Укрпошта вже має понад 6 мільйонів активних клієнтів.
- Укрпошта давно хоче створити власний банк і за останні кілька років намагалася купити три установи: Альпарі, Січ і PINbank. Весь цей час Національний банк виступав проти, оскільки це порушувало б умови меморандуму між Україною та МВФ, який передбачав зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.
- У липні 2024 року стало відомо, що МВФ погодився на створення поштового банку.
- Після цього розробили законопроєкт про обмежену банківську діяльність, який передбачає стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, серед яких поштові оператори (не лише Укрпошта), ритейл та інші.