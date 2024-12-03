Рада провалила законопроект об ограниченной банковской лицензии

Инициатива по созданию банков финансовой инклюзии не нашла поддержки в парламенте

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Верховная Рада во вторник, 3 декабря, провалила законопроект №12044 о новой разновидности предоставлятелей финансовых услуг – банках финансовой инклюзии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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За основу документ поддержал 221 депутат, 222 проголосовали за возвращение законопроекта в комитет, 217 – его инициаторам (группе депутатов во главе с Ольгой Василевской-Смаглюк).

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Банк финансовой инклюзии должен обеспечивать надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в том числе социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов).

"Принятие законопроекта позволит людям в самых отдаленных или непривлекательных для банков местностях иметь доступ к хотя бы простым банковским услугам", – объяснял один из инициаторов законопроекта народный депутат Даниил Гетманцев.

Согласно законопроекту, компания, уже имеющая широкую сеть отделений по всей территории Украины (как, например, Укрпошта, Нова Пошта, другие почтовые операторы, разветвленные небанковские финансовые учреждения и т.п.), сможет получить ограниченную банковскую лицензию и предоставлять банковские услуги с некоторыми ограничениями в тех местах, где нет или недостаточно банковских отделений.

В то же время, банк сможет при желании поменять свою банковскую лицензию на ограниченную и сосредоточиться на предоставлении таких ограниченных банковских услуг.

В Национальном банке предлагали создать банки финансовой инклюзии еще с июля. Однако украинские банки не слишком заинтересованы в такой инициативе. Заинтересована государственная Укрпошта, которая давно выбивает для себя банковскую лицензию.

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