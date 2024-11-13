Укрпошта согласилась пополнять карты monobank без комиссии
Украинский виртуальный банк monobank договорился о партнерстве с национальным оператором почтовой связи – Укрпоштой. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Карты mono теперь можно без комиссии пополнить в любом из 4500 отделений Укрпошты", – написал он в Telegram.
По словам Гороховского, команды Укрпошты и monobank начали сотрудничать полгода назад.
"Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, походили на условия сберкассы 1995 года выпуска", – рассказал Гороховский.
Достичь понимания, подчеркнул он, удалось после вмешательства CEO Укрпошты Игоря Смелянского.
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