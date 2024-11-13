Укрпошта погодилася поповнювати картки monobank без комісії

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Український віртуальний банк monobank домовився про партнерство з національним оператором поштового зв'язку – Укрпоштою. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Картки mono тепер можна без комісії поповнити у будь-якому з 4500 відділень Укрпошти", – написав він у Telegram.

За словами Гороховського, команди Укрпошти і monobank почали співпрацювати пів року тому.

"Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови ощадкаси 1995 року випуску", – розповів Гороховський.

Досягнути порозуміння, наголосив він, вдалося після втручання CEO Укрпошти Ігоря Смілянського.