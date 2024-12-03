Рада провалила законопроєкт про обмежену банківську ліцензію

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Верховна Рада у вівторок, 3 грудня, провалила законопроєкт №12044 про новий різновид надавачів фінансових послуг – банки фінансової інклюзії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За основу документ підтримав 221 депутат, 222 проголосували за повернення законопроєкту в комітет, 217 – його ініціаторам (групі депутатів на чолі з Ольгою Василевською-Смаглюк).

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Банк фінансової інклюзії мав забезпечувати належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

"Прийняття законопроєкту дасть змогу людям у найвіддаленіших або непривабливих для банків місцевостях мати доступ до хоча б простих банківських послуг", – пояснював один із ініціаторів законопроєкту народний депутат Данило Гетманцев.

Відповідно до законопроєкту, компанія, яка вже має широку мережу відділень по всій території України (як, наприклад, Укрпошта, Нова Пошта, інші поштові оператори, розгалужені небанківські фінансові установи тощо), зможе отримати обмежену банківську ліцензію і надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень.

Водночас банк зможе за бажання поміняти свою банківську ліцензію на обмежену та зосередитися на наданні таких обмежених банківських послуг.

У Національному банку пропонували створити банки фінансової інклюзії ще з липня. Однак українські банки не надто зацікавлені у такій ініціативі. Натомість зацікавлена державна Укрпошта, яка давно вибиває для себе банківську ліцензію.

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У вересні НБУ зобов'язав банки до 1 січня 2025 року зробити половину відділень доступними для людей з інвалідністю.