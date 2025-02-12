На початку лютого з подачі прем'єра Дениса Шмигаля медіа згадали про те, що у державного поштового оператора АТ "Укрпошта" може зʼявитися власний банк.

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Прем'єр розповів, що Кабмін на засіданні 28 січня ухвалив рішення про передання від Фонду держмайна (ФДМУ) до Міністерства розвитку громад і територій повноважень з управління корпоративними правами Першого інвестиційного банку (PINbank), що належав підсанкційному російському бізнесмену Євгенію Гінеру.

"З наступним переданням Укрпошті", – було зазначено у повідомленні щодо цього.

Рішення Кабміну одразу прокоментував голова правління Укрпошти Ігор Смілянський: "Укрпошта стає банком!"

А пресслужба Укрпошти навіть розказала LIGA.net, що банк перейменують в Укрпошта Банк.

"Він матиме обмежену ліцензію і зосередиться виключно на наданні базових послуг із фокусом на сільські та прифронтові регіони, людей похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади, військових, сегмент e-commerce, фермерські господарства тощо", – зазначали представники АТ.

Цей набір фінансових послуг є характеристикою так званого "банку фінансової інклюзії". Але ще на початку грудня минулого року Верховна Рада провалила відповідний закон, що дозволяв би функціонування банків фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією.

Створення нової банківської фінустанови в Україні неможливе без відома Нацбанку. І він, принаймні до цього, був дуже скептично налаштований щодо доцільності існування ще одного державного банку. Тим більш – на базі державного поштового оператора.

До того ж це вимагатиме консультацій із МВФ, який завжди не в захваті від створення додаткових державних активів в Україні.

Чи можливе створення поштового банку в Україні? Як узагалі працюють поштові банки у світі і навіщо все це Укрпошті? Про це у матеріалі LIGA.net.

Банківські амбіції Укрпошти та банки фінансової інклюзії

Коментуючи рішення Кабміну щодо передання PINbank, Ігор Смілянський написав у Facebook, що банк, який хоче створити очолюване ним державне АТ, не братиме участі в кредитуванні великого бізнесу й ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг, орієнтуючись на населення в сільських і прифронтових регіонах, людей похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади й ОТГ, військових, фермерів і сегменті e-commerce.

Він дав зрозуміти, що для створення такого банку рішень Кабміну буде недостатньо. Потрібно буде голосування в парламенті.