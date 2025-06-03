Рада схвалила закон про фінансову інклюзію. Це відкриває шлях до створення поштового банку
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13018-д, який створює правові засади для запровадження нового виду банків – банків фінансової інклюзії. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Законопроєкт відкриває шлях до створення першого в Україні поштового банку.
Згідно з документом банк фінансової інклюзії здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.
Головна мета такого банку – надання базових фінансових послуг громадянам і мікропідприємствам, які наразі не мають стабільного доступу до банківських сервісів (перебувають на територіях, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також для тих, хто є соціально вразливими групами населення).
Документом вперше на законодавчому рівні закріплюються терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії", а також розширюються повноваження Національного банку України у цьому напрямі.
Очікується, що першим таким банком в Україні стане поштовий банк на базі Укрпошти.
У січні 2025 року уряд передав держкомпанії акції Першого інвестиційного банку, що дасть змогу створити "Укрпошта Банк" – фінансову установу з мережею понад 6000 точок у найвіддаленіших куточках країни.
- Укрпошта давно хоче створити власний банк і за останні кілька років намагалася купити три установи: Альпарі, Січ і PINbank. Весь цей час Національний банк виступав проти, оскільки це порушувало б умови меморандуму між Україною та МВФ, який передбачав зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.
- У липні 2024 року стало відомо, що МВФ погодився на створення поштового банку.
- Після цього розробили законопроєкт про обмежену банківську діяльність, який передбачає стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, серед яких поштові оператори (не лише Укрпошта), ритейл та інші.