Рада схвалила закон про фінансову інклюзію. Це відкриває шлях до створення поштового банку

Верховна Рада ухвалила закон №13018-д про створення в Україні банку фінансової інклюзії

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13018-д, який створює правові засади для запровадження нового виду банків – банків фінансової інклюзії. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт відкриває шлях до створення першого в Україні поштового банку.

Згідно з документом банк фінансової інклюзії здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Головна мета такого банку – надання базових фінансових послуг громадянам і мікропідприємствам, які наразі не мають стабільного доступу до банківських сервісів (перебувають на територіях, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також для тих, хто є соціально вразливими групами населення).

Документом вперше на законодавчому рівні закріплюються терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії", а також розширюються повноваження Національного банку України у цьому напрямі.

Очікується, що першим таким банком в Україні стане поштовий банк на базі Укрпошти.

У січні 2025 року уряд передав держкомпанії акції Першого інвестиційного банку, що дасть змогу створити "Укрпошта Банк" – фінансову установу з мережею понад 6000 точок у найвіддаленіших куточках країни.