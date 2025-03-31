В США растут риски рецессии: Goldman Sachs оценил ее вероятность в 35%

Накануне объявления новых "зеркальных" пошлин Трампа авторитетный банк предупредил о рисках его политики для экономики

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Goldman Sachs почти удвоил прогнозируемую вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев – до 35%. Ранее он прогнозировал 20%, пишет The Wall Street Journal.

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Изменение прогноза связано с ожидаемой радикальной эскалацией глобальной торговой войны, которая должна начаться после так называемого "дня освобождения" (1 апреля), когда администрация Трампа объявит о новых таможенных "зеркальных" тарифах.

Банк ожидает, что Трамп повысит пошлины в среднем до 15% всех торговых партнеров США.

"Повышение нашего прогноза с предыдущих 20% (относительно вероятности рецессии в США) отражает скорректированные в сторону понижения базовые показатели роста, резкое ухудшение потребительских и деловых настроений за последнее время, а также заявления официальных лиц Белого дома, свидетельствующие о большей готовности мириться с краткосрочной экономической слабостью ради достижения своих политических целей", — говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

"Хотя в последние несколько лет настроения были плохим индикатором экономической активности, мы не можем так легко игнорировать недавнее падение, поскольку экономические фундаментальные показатели сейчас не так прочны, как в предыдущие годы", — добавляется в документе.

Американская экономика самая большая в мире, поэтому рецессия в США повлияет на другие страны. Среди очевидных последствий – снижение объемов импорта в США, уменьшение цен на сырье, усиление протекционизма, замедление мирового роста.