В США начали говорить о "трампцессии": авторитетная прогнозная модель показала падение ВВП

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Авторитетный экономический трекер GDPNow, созданный Федеральным резервным банком Атланты для оперативного прогнозирования ВВП, неожиданно начал прогнозировать глубокую рецессию в США. В понедельник, 3 марта, модель оценила годовой рост в текущем квартале на уровне -2,8%.

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Главной причиной экономических проблем считаются торговые пошлины, введенные Трампом на товары из Канады, Мексики и Китая, пишет CNBC. По оценкам экономистов, на которые ссылается телеканал, они могут снизить ВВП США почти на 0,8%. Новые показатели свидетельствуют также о том, что потребители потратили меньше, чем ожидалось, из-за неблагоприятной погоды в январе, а экспорт был слабым.

Агентство Reuters указывает, что оценки GDPNow обновляются по мере поступления новых экономических данных и обычно становятся более надежными ближе к концу квартала. В пятницу трекер прогнозировал падение ВВП на 1,5%, в понедельник прогноз еще ухудшился. Следующее обновление ожидается в четверг.

Оценка GDPNow от ФРБ Атланты является исключением.

Похожая модель "мгновенного" прогноза ВВП Nowcast от Федерального резервного банка Нью-Йорка по состоянию на конец февраля прогнозировала рост 2,9%, а недельный экономический индекс ФРБ Далласа показывал рост на 2,4%.

Однако оценки GDPNow ФРБ Атланты в реальном времени исторически самые надежные среди этих моделей, и отрицательные цифры не появились из ниоткуда. Многие экономические показатели в США, такие как опрос настроений, были чрезвычайно слабыми в последние недели, и некоторые показатели экономической активности также сигнализируют о тревоге.