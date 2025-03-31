У США зростають ризики рецесії: Goldman Sachs оцінив її ймовірність у 35%
Goldman Sachs майже подвоїв прогнозовану ймовірність рецесії в США протягом наступних 12 місяців – до 35%. Раніше він прогнозував 20%, пише The Wall Street Journal.
Зміна прогнозу пов'язана з очікуваною радикальною ескалацією глобальної торговельної війни, яка має розпочатися після так званого "дня визволення" (1 квітня), коли адміністрація Трампа оголосить про нові митні "дзеркальні" тарифи.
Банк очікує, що Трамп підвищить мита в середньому до 15% для всіх торговельних партнерів США.
"Підвищення нашого прогнозу з попередніх 20% (щодо ймовірності рецесії в США) відображає скоригованi в бік зниження базові показники росту, різке погіршення споживчих та ділових настроїв за останній час, а також заяви офіційних осіб Білого дому, що свідчать про більшу готовність миритися з короткостроковою економічною слабкістю заради досягнення своїх політичних цілей", — йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.
"Хоча протягом останніх кількох років настрої були поганим індикатором економічної активності, ми не можемо так легко ігнорувати нещодавнє падіння, оскільки економічні фундаментальні показники нині не такі міцні, як у попередні роки", — додається в документі.
Американська економіка найбільша у світі, тому рецесія у США матиме вплив на інші країни. Серед очевидних наслідків – зниження обсягів імпорту у США, зменшення цін на сировину, посилення протекціонізму, уповільнення світового зростання.
- З кінця лютого 2025 року авторитетний економічний трекер GDPNow, створений Федеральним резервним банком Атланти для оперативного прогнозування ВВП, несподівано почав прогнозувати глибоку рецесію у США. 28 березня модель оцінила річне зростання в поточному кварталі на рівні -2,8%.
- 10 березня президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість, що його економічна політика з агресивними митами проти найбільших торгових партнерів може призвести до рецесії.