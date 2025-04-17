Fitch прогнозирует самый слабый рост мирового ВВП с 2009 года из-за тарифов Трампа

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings резко ухудшило прогноз мирового роста на 2025 год из-за эскалации глобальной торговой войны. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Прогноз Fitch по падению мирового ВВП ниже 2% в 2025 году является самым слабым с 2009 года, если не учитывать период пандемии.

Агентство также снизило оценку роста мировой экономики в 2025 году на 0,4 процентных пункта, а также ухудшило прогнозы для США и Китая на 0,5 процентных пункта по сравнению с мартовскими прогнозами.

Ожидается, что годовой рост США останется положительным на уровне 1,2% в 2025 году, но замедлится до 0,4% г/г в четвертом квартале этого года.

Кроме этого, Fitch прогнозирует, что рост Китая упадет ниже 4% как в этом году, так и в следующем, а рост в Еврозоне будет оставаться значительно ниже 1%.

Fitch ожидает, что эффективная ставка тарифа между США и Китаем останется на уровне выше 100%, а затем постепенно снизится до 60% в следующем году.

Fitch также повысил прогноз инфляции в США свыше 4% на фоне роста потребительских цен и экономической неопределенности.

В то же время Fitch ожидает, что Федеральная резервная система отложит снижение ставок до конца 2025 года, даже несмотря на низкие темпы роста. Ослабление доллара США может способствовать более глубокому снижению ставок ЕЦБ и развивающихся рынков в этом году.

Fitch также снизил свой прогноз цены на нефть марки Brent в 2025 году на $5 до $65.

Всемирная торговая организация прогнозирует, что из-за американских пошлин мировая торговля товарами в 2025 году сократится на 0,2%, прежде чем возобновить рост в 2026-м.