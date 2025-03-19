Fitch снизил прогнозы по экономикам США и мира из-за торговых войн Трампа
Новая администрация США начала глобальную торговую войну, которая снизит рост американской и мировой экономики, ускорит инфляцию в США и задержит снижение ставок Федеральной резервной системы. Об этом говорится в отчете Global Economic Outlook агентства Fitch Ratings.
Агентство снизило прогноз роста ВВП США в 2025 году до 1,7%. В предыдущем декабрьском прогнозе Fitch ожидал 2,1% роста американской экономики в текущем году. Прогноз на 2026 год также снижен — до 1,5% с 1,7%. Эти показатели значительно ниже почти 3% годового роста в США в 2023 и 2024 годах.
Fitch также ожидает, что торговые войны снизят темпы роста мировой экономики на 0,3 п.п. до 2,3% в 2025 году. Рост останется слабым на уровне 2,2% в 2026 году.
"Существует огромная неопределенность относительно того, как далеко зайдут США, и наши прогнозы могут быть слишком резкими. Но есть также риски более крупного тарифного шока, в том числе из-за эскалации глобальной торговой войны", — говорится в отчете.
Повышение тарифов приведет к росту потребительских цен в США, снижению реальной заработной платы и увеличению расходов компаний, а политическая неопределенность скажется на инвестициях в бизнес. Ответные меры ударят по экспортерам США. Также пострадают экспортно-ориентированные мировые производители в Восточной Азии и Европе.
Моделирование показывает, что повышение тарифов приведет к сокращению ВВП примерно на 1 п.п. в США, Китае и Европе к 2026 году.
Тарифный шок добавит 1 п.п к краткосрочной инфляции в США, что, по мнению Fitch, отложит как минимум до четвертого квартала 2025 года решение ФРС снизить учетную ставку.
- 14 марта 2025 года на Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) опубликовали отчет, в котором подтвердили, что объем мировой торговли вырос до рекордных $33 трлн в 2024 году. Но будет сбой из-за роста импортных тарифов.