Fitch знизив прогнози зростання економік США і світу через торговельні війни Трампа

Підвищення імпортних тарифів призведе до скорочення ВВП приблизно на 1 в.п. у США, Китаї та Європі до 2026 року

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Нова адміністрація США розпочала глобальну торговельну війну, яка знизить зростання американської та світової економіки, прискорить інфляцію в США та затримає зниження ставок Федеральною резервною системою. Про це йдеться у звіті Global Economic Outlook агентства Fitch Ratings.

Агентство знизило прогноз зростання ВВП США у 2025 році до 1,7%. У попередньому грудневому прогнозі Fitch очікував 2,1% зростання американської економіки цього року. Прогноз на 2026 рік також знижено — до 1,5% з 1,7%. Ці показники значно нижчі за майже 3% річного зростання в США у 2023 та 2024 роках.

Fitch також очікує, що торговельні війни знизять темпи зростання світової економіки на 0,3 в.п. до 2,3% у 2025 році. Зростання залишиться слабким на рівні 2,2% у 2026 році.

"Існує величезна невизначеність щодо того, як далеко зайдуть США, і наші прогнози можуть бути надто різкими. Але є також ризики більшого тарифного шоку, зокрема через ескалацію глобальної торговельної війни", – йдеться у звіті.

Підвищення тарифів призведе до зростання споживчих цін у США, зниження реальної заробітної плати та збільшення витрат компаній, а політична невизначеність позначиться на інвестиціях у бізнес. Заходи у відповідь вдарять по експортерах США. Також постраждають експортно-орієнтовані світові виробники у Східній Азії та Європі.

Моделювання показує, що підвищення тарифів призведе до скорочення ВВП приблизно на 1 в.п. у США, Китаї та Європі до 2026 року.

Тарифний шок додасть 1 в.п. до короткострокової інфляції в США, що, на думку Fitch, відкладе щонайменше до четвертого кварталу 2025 року рішення ФРС знизити облікову ставку.