Объем мировой торговли вырос до рекордных $33 трлн. Но будет сбой из-за тарифов — ООН

Эскалация тарифов будет препятствовать экспорту, в особенности из развивающихся стран

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Объем мировой торговли в 2024 году достиг рекордных $33 трлн, увеличившись за год на 3,7% ($1,2 трлн). Об этом говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

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Лидером стали услуги, которые выросли на 9% за прошлый год и добавили $700 млрд (почти 60% от общего роста). Торговля товарами выросла на 2% (на $500 млрд).

Развивающиеся экономики обогнали развитые страны по темпам роста торговли: их экспорт и импорт увеличились на 4% в годовом выражении. В развитых странах зафиксирован спад на 2%.

Дисбалансы в торговле товарами увеличились. Дефицит торговли США с Китаем достиг $355 млрд, дефицит с ЕС увеличился до $241 млрд. Профицит торговли Китая достиг самого высокого уровня с 2022 года.

В начале 2025 года торговля оставалась стабильной, однако растущая геоэкономическая напряженность, протекционистская политика и торговые споры сигнализируют о возможных будущих сбоях, говорится в отчете.

Сегодня около двух третей международной торговли осуществляется без тарифов. Но эскалация тарифов будет препятствовать экспорту, в особенности из развивающихся стран, резюмируют в UNCTAD.