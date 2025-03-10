Украина нарастила импорт товаров в феврале, экспорт незначительно сократился
Импорт товаров в Украину вырос до $5,8 млрд в феврале ($5,5 млрд в январе), экспорт сократился до $3,1 млрд ($3,2 млрд в январе). Данные опубликовала Государственная таможенная служба.
С начала года страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $2,6 млрд, Польша — $1 млрд и Германия — $841 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $714 млн, Испанию – на $464 млн, Италию — на $449 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2025 года товаров 67% составили следующие категории:
- машины, оборудование и транспорт – $4,3 млрд,
- продукция химической промышленности – $2 млрд,
- топливно-энергетические – $1,4 млрд.
При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 68,9 млрд грн.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары – $3,7 млрд,
- металлы и изделия из них – $624 млн,
- машины, оборудование и транспорт – $568 млн.
За январь-февраль 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 41,2 млн грн.
Всего за два первых месяца года товарооборот Украины составил $17,6 млрд.
- В 2024 году в Украину завезли товаров на $71 млрд. Вырос импорт из Китая.
- По состоянию на 1 марта экспорт подсолнечного масла из Украины упал до минимума за восемь лет – причина.