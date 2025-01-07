В Украину завезли товаров на $71 млрд в 2024 году. Вырос импорт из Китая

В 2024 году товарооборот Украины впервые за время полномасштабной войны превысил отметку в $100 млрд

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Импорт товаров в Украину составил $70,7 млрд, что на $7,2 млрд больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $14,4 млрд ($10,4 млрд в 2023 году), Польша — $7 млрд ($6,6 млрд) и Германия — $5,4 млрд ($4,9 млрд).

В общих объемах ввезенных в 2024 году товаров 65% составили:

машины, оборудование и транспорт — $25 млрд

продукция химической промышленности – $11,7 млрд

топливно-энергетические — $8,9 млрд

При таможенном оформлении этих товаров в бюджет уплачено 418 млрд грн.

Экспорт товаров в Украину составил $41,6 млрд в 2024 году.

В целом товарооборот Украины за прошлый год вырос до $112,3 млрд, что на 13% больше, чем 2023 году ($99,4 млрд). В 2022 году – $99,7 млрд.

В 2024 году импорт подержанных авто в Украину вырос на 4% – рейтинг.

В декабре 2024 года импорт молокопродуктов в Украину достиг рекордных $38,5 млн: в основном – сыр.

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