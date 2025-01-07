В Україну завезли товарів на $71 млрд у 2024 році. Зріс імпорт із Китаю

У 2024 році товарообіг України вперше за час повномасштабної війни перевищив позначку $100 млрд

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Імпорт товарів в Україну становив $70,7 млрд, що на $7,2 млрд більше, ніж у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну: Китай — $14,4 млрд ($10,4 млрд у 2023 році), Польща — $7 млрд ($6,6 млрд) та Німеччина — $5,4 млрд ($4,9 млрд).

У загальних обсягах завезених у 2024 році товарів 65% склали:

машини, обладнання та транспорт – $25 млрд

продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд

паливно-енергетичні – $8,9 млрд

З митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 418 млрд грн.

Експорт товарів в Україну становив $41,6 млрд у 2024 році.

Загалом товарообіг України за минулий рік зріс до $112,3 млрд, що на 13% більше, ніж у 2023 році ($99,4 млрд). У 2022 році – $99,7 млрд.

У 2024 році імпорт вживаних авто в Україну зріс на 4% – рейтинг.

У грудні 2024 року імпорт молокопродуктів в Україну досяг рекордних $38,5 млн: переважно – сир.

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