Україна збільшила експорт до $41 млрд у 2024 році. Що продавали — підсумки Мінекономіки
Експорт товарів з України у грошовому вимірі зріс на 13,4% до $41 млрд у 2024 році, у вазі – на 28,8% до 129,3 млн тонн. Про це свідчать попередні дані Міністерства економіки.
У 2023 році Україна експортувала 100,3 млн тонн товарів на $36,1 млрд.
Ключовим чинником зростання експорту стала нормалізація роботи морських портів України. Якщо у 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн тонн продукції, то цього року – вже 87,2 млн тонн.
Транспортування товарів змінилося не лише кількісно, а і якісно, зазначають у міністерстві. Попри суттєве зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі, вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилася до $14,5 млрд.
У 2024 році Європейський Союз залишався ключовим торговельним партнером України — експортовано товарів на $24,5 млрд, що на $1 млрд більше, ніж 2023 року.
Поза ЄС ключовими торговельними партнерами України в експорті у 2024 році були:
- Китай ($2,3 млрд),
- Туреччина ($2,1 млрд),
- Єгипет ($1,6 млрд),
- Індія ($986 млн),
- Молдова ($935 млн).
Лідером з експорту у 2024 році став продукт агропереробки – соняшникова олія. Її експортовано більш як на $5 млрд. Також із продукції перероблення експортовано:
- шрот соняшниковий – понад $1 млрд,
- м'ясо птиці – на $945 млн,
- цукор – на $408 млн,
- олія соєва – на $311 млн.
Відроджується металургійний експорт. У 2024 році Україна експортувала напівфабрикатів із заліза на $927,5 млн, гарячекатаного прокату на $802 млн, чавуну на $500 млн, труб на $577 млн.
Значні обсяги експорту у 2024 році становила сировина:
- кукурудза – на $4,9 млрд,
- пшениця – $3,68 млрд,
- залізна руда – $2,75 млрд,
- соя – $1,29 млрд.
Першість серед експортованої продукції виробництва отримали виробники кабелів (експортовано на $1,26 млрд) та меблів ($460,6 млн).
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