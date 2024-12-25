Кабмін продовжив на 2025 рік заборону на експорт солі, газу, золота

Уряд затвердив ліцензування експорту та імпорту товарів у 2025 році та обсяги квот

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Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотам на 2024 рік. Відповідна постанова опублікована на урядовому порталі.

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"Щорічне ліцензування й квотування запобігає можливому дефіциту важливих товарів на внутрішньому ринку. Наприклад, після того, як російські війська окупували Соледар, на українському ринку зберігається дефіцит харчової солі. Тому ми продовжили режим ліцензування та квотування експорту цієї продукції. Як тільки внутрішній ринок стане профіцитним, такі обмеження будуть скасовуватись", — пояснив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

Також уряд затвердив ліцензування та квотування експорту:

золота, срібла та брухту дорогоцінних металів

коксівного вугілля (тільки марки "К")

мазуту

природного газу українського походження.

Щодо імпорту, то ліцензуватися та квотуватися будуть озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, а також обладнання та товари, які можуть їх містити.

Урядова постанова також продовжує на 2025 рік ліцензування експорту окремих видів агропродукції (зернові та олійні) до Республіки Болгарія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща. А в межах раніше визначеної квоти встановлюється режим ліцензування та квотування експорту цукру та м’яса птиці до країн ЄС.