Кабмин продлил на 2025 год запрет на экспорт соли, газа, золота

Правительство утвердило лицензирование экспорта и импорта товаров в 2025 году и объем квот

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Кабинет министров утвердил список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

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"Ежегодное лицензирование и квотирование предотвращает возможный дефицит важных товаров на внутреннем рынке. Например, после того, как российские войска оккупировали Соледар, на украинском рынке сохраняется дефицит пищевой соли. Поэтому мы продлили режим лицензирования и квотирования экспорта этой продукции. Как только внутренний рынок станет профицитным , такие ограничения будут отменяться", – пояснил заместитель Министра экономики Украины – Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Также правительство утвердило лицензирование и квотирование экспорта:

золота, серебра и лома драгоценных металлов

коксующегося угля (только марки "К")

мазута

природного газа украинского происхождения.

Что касается импорта, то лицензироваться и квотироваться будут озоноразрушающие вещества и фторированные парниковые газы, а также оборудование и товары, которые могут содержать их.

Правительственное постановление также продлевает на 2025 год лицензирование экспорта отдельных видов агропродукции (зерновые и масличные) в Республику Болгарию, Румынию, Словацкую Республику, Венгрию и Республику Польша. А в пределах ранее определенной квоты устанавливается режим лицензирования и квотирования экспорта сахара и мяса птицы в страны ЕС.