Украина увеличила экспорт до $41 млрд в 2024 году. Что продавали — итоги Минэкономики
Экспорт товаров из Украины в денежном измерении вырос на 13,4% до $41 млрд в 2024 году, в весе – на 28,8% до 129,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства экономики.
В 2023 году Украина экспортировала 100,3 млн тонн товаров на $36,1 млрд.
Ключевым фактором наращивания экспорта стала нормализация работы морских портов Украины. Если в 2023 году Украина экспортировала по морю 54,8 млн тонн продукции, то в этом году – уже 87,2 млн тонн.
Транспортировка товаров изменилась не только количественно, но и качественно, отмечают в министерстве. Несмотря на существенное уменьшение объема экспорта товаров автомобильным транспортом в весе, стоимость перевезенных автомобилями грузов в этом году увеличилась до $14,5 млрд.
В 2024 году Европейский Союз оставался ключевым торговым партнером Украины – экспортировано товаров на $24,5 млрд, что на $1 млрд больше, чем в 2023 году.
Вне ЕС ключевым торговыми партнерами Украины в экспорте в 2024 году были:
- Китай ($2,3 млрд),
- Турция ($2,1 млрд),
- Египет ($1,6 млрд),
- Индия ($986 млн),
- Молдова ($935 млн).
Лидером по экспорту в 2024 году стал продукт агропереработки – подсолнечное масло. Его экспортировали более чем на $5 млрд. Также из продукции агропереработки экспортировали:
- шрот подсолнечный – более чем на $1 млрд,
- мясо птицы – на $945 млн,
- сахар – на $408 млн,
- масло соевое – на $311 млн.
Возрождается металлургический экспорт. В 2024 году Украина экспортировала полуфабрикатов из железа на $927,5 млн, горячекатаного проката на $802 млн, чугуна на $500 млн, труб на $577 млн.
Значительные объемы экспорта в 2024 году составляло сырье:
- кукуруза – на $4,9 млрд,
- пшеница – $3,68 млрд,
- железная руда – $2,75 млрд,
- соя $1,29 млрд.
Первенство среди экспортируемой продукции производства получили производители кабелей (экспортировано на $1,26 млрд) и мебели ($460,6 млн).
- 25 декабря Кабмин продлил на 2025 год запрет на экспорт соли, газа, золота.
- 27 декабря агентство Bloomberg подсчитало, что цены на железную руду, один из основных экспортных товаров Украины, за год упали на 29%.