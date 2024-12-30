Украина увеличила экспорт до $41 млрд в 2024 году. Что продавали — итоги Минэкономики

Лидером экспорта стало подсолнечное масло — за год продали за рубеж на $5 млрд

Экспорт из Украины (коллаж – Юлия Виноградская/LIGA.net)

Экспорт товаров из Украины в денежном измерении вырос на 13,4% до $41 млрд в 2024 году, в весе – на 28,8% до 129,3 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства экономики.

В 2023 году Украина экспортировала 100,3 млн тонн товаров на $36,1 млрд.

Ключевым фактором наращивания экспорта стала нормализация работы морских портов Украины. Если в 2023 году Украина экспортировала по морю 54,8 млн тонн продукции, то в этом году – уже 87,2 млн тонн.

Транспортировка товаров изменилась не только количественно, но и качественно, отмечают в министерстве. Несмотря на существенное уменьшение объема экспорта товаров автомобильным транспортом в весе, стоимость перевезенных автомобилями грузов в этом году увеличилась до $14,5 млрд.

В 2024 году Европейский Союз оставался ключевым торговым партнером Украины – экспортировано товаров на $24,5 млрд, что на $1 млрд больше, чем в 2023 году.

Вне ЕС ключевым торговыми партнерами Украины в экспорте в 2024 году были:

Китай ($2,3 млрд),

Турция ($2,1 млрд),

Египет ($1,6 млрд),

Индия ($986 млн),

Молдова ($935 млн).

Лидером по экспорту в 2024 году стал продукт агропереработки – подсолнечное масло. Его экспортировали более чем на $5 млрд. Также из продукции агропереработки экспортировали:

шрот подсолнечный – более чем на $1 млрд,

мясо птицы – на $945 млн,

сахар – на $408 млн,

масло соевое – на $311 млн.

Возрождается металлургический экспорт. В 2024 году Украина экспортировала полуфабрикатов из железа на $927,5 млн, горячекатаного проката на $802 млн, чугуна на $500 млн, труб на $577 млн.

Значительные объемы экспорта в 2024 году составляло сырье:

кукуруза – на $4,9 млрд,

пшеница – $3,68 млрд,

железная руда – $2,75 млрд,

соя $1,29 млрд.

Первенство среди экспортируемой продукции производства получили производители кабелей (экспортировано на $1,26 млрд) и мебели ($460,6 млн).