Fitch прогнозує найслабше зростання світового ВВП з 2009 року через тарифи Трампа

Fitch погіршив прогноз зростання світової економіки у 2025 році через торговельну війну

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings різко погіршило прогноз світового зростання на 2025 рік через ескалацію глобальної торговельної війни. Про це повідомляє пресслужба агентства.

Прогноз Fitch щодо падіння світового ВВП нижче 2% у 2025 році є найслабшим із 2009 року, якщо не враховувати період пандемії.

Агентство також знизило оцінку зростання світової економіки у 2025 році на 0,4 відсоткового пункта, а також погіршило прогнози для США та Китаю на 0,5 відсоткового пункта проти березневих прогнозів.

Очікується, що річне зростання США залишиться позитивним на рівні 1,2% у 2025 році, але сповільниться до 0,4% рік до року у четвертому кварталі цього року.

Крім цього, Fitch прогнозує, що зростання Китаю впаде нижче 4% як цього року, так і в наступному, а зростання в Єврозоні залишатиметься значно нижчим за 1%.

Наразі Fitch очікує, що ефективна ставка тарифу між США та Китаєм залишиться на рівні вище 100%, а потім поступово знизиться до 60% наступного року.

Fitch також підвищив прогноз інфляції в США вище 4% на тлі зростання споживчих цін та економічної невизначеності.

Водночас Fitch очікує, що Федеральна резервна система відкладе зниження ставок до кінця 2025 року, навіть попри низькі темпи зростання. Ослаблення долара США може сприяти глибшому зниженню ставок ЄЦБ і ринків, що розвиваються, цього року.

Fitch також знизив свій прогноз ціни на нафту марки Brent на 2025 рік на $5 до $65.

Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами у 2025 році скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026-му.