МВФ знизив прогнози зростання для більшості країн світу через тарифи Трампа

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогнози економічного зростання для більшості країн світу на 2025–2026 роки, пояснивши це запровадженням нових тарифів президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.

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Згідно з оновленим звітом World Economic Outlook, прогноз світового економічного зростання на 2025 рік знижено на 0,5 відсоткового пункту – до 2,8%. Прогноз на 2026 рік також скориговано – з 3,3% до 3%.

МВФ також очікує повільніше зниження глобальної інфляції. У 2025 році, згідно з прогнозом, вона сягне 4,3%, а у 2026 – 3,6%.

"Ми вступаємо в нову еру, оскільки глобальна економічна система, яка функціонувала протягом останніх 80 років, зазнає суттєвого переформатування", – заявив головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гуріншас.

У МВФ наголосили, що швидка ескалація торговельної напруженості та "надзвичайно високий рівень" невизначеності щодо майбутньої політики матиме значний вплив на глобальну економічну активність.

Середньострокові перспективи зростання залишаються посередніми. П'ятирічний прогноз застряг на рівні 3,2%, що нижче історичного середнього показника в 3,7% у 2000-2019 роках.

МВФ також знизив прогноз зростання світової торгівлі на 1,5 відсоткового пункту до 1,7%, що вдвічі менше, ніж у 2024 році, що відображає прискорення фрагментації світової економіки.

Крім цього, МВФ погіршив свій прогноз зростання економіки США на 0,9 відсоткового пункту до 1,8% у 2025 році та на 0,4 відсоткового пункту до 1,7% у 2026 році.

Гуріншас заявив, що МВФ не прогнозує рецесію в США, але ймовірність спаду зросла з 25% до 37%. Він сказав, що тепер МВФ прогнозує, що загальна інфляція в США досягне 3% у 2025 році, що на один відсотковий пункт вище січневого прогнозу.

МВФ також прогнозує, що економіка Канади зросте на 1,4% у 2025 році та 1,6% у 2026 році, замість 2% зростання на обидва роки, прогнозованих у січні.

Згідно з прогнозом, Мексика сильно постраждає від тарифів, її зростання впаде до від'ємних 0,3% у 2025 році, що на 1,7 відсоткового пункту нижче січневого прогнозу, а потім відновиться до 1,4% зростання у 2026 році.

Крім цього, МВФ прогнозує, що зростання в єврозоні сповільниться до 0,8% у 2025 році та 1,2% у 2026 році – обидва прогнози приблизно на 0,2 відсоткового пункту нижчі, ніж у січні.

МВФ зазначив, що Іспанія є винятком, бо її прогноз зростання на 2025 рік становить 2,5%, що на 0,2 відсоткового пункту вище, ніж у січні.

МВФ також знизив прогноз зростання для Німеччини на 0,3 відсоткового пункту до 0,0% у 2025 році та на 0,2 відсоткового пункту до 0,9% у 2026 році.

Зростання у Великій Британії, згідно з прогнозом, становитиме 1,1% у 2025 році, що на 0,5 відсоткового пункту нижче січневого прогнозу, і підвищиться до 1,4% у 2026 році.

Очікується, що торговельна напруженість і тарифи знизять економічну активність Японії на 0,5 відсоткового пункту в 2025 році проти січневого прогнозу, водночас зростання прогнозується на рівні 0,6%.

Прогноз зростання Китаю був знижений до 4% на 2025 і 2026 роки, що відображає погіршення прогнозу на 0,6 відсоткового пункту і 0,5 відсоткового пункту проти січневого прогнозу.