Правительство прогнозирует, что госдолг Украины превысит 100% ВВП в 2026 году

Государственный долг Украины может возрасти до 106% экономики в конце 2026 года

Правительство прогнозирует, что государственный долг Украины может достичь 106% ВВП в конце 2026 года. Об этом говорится в проекте госбюджета на 2026 год.

Из-за войны и значительного дефицита бюджета госдолг Украины стремительно растет. Если на конец 2021 года он составлял 49% ВВП, то в 2022 году показатель достиг 77,8%, а на конец 2024 года – уже 91,2%.

По прогнозу, на конец 2026 года государственный долг может составить 106% ВВП.

Сейчас законодательные ограничения по максимально допустимому объему долга (60% ВВП) временно не применяются из-за полномасштабной войны России в Украине.

В проекте госбюджета на 2026 год правительство предлагает продлить приостановление действия этого ограничения на объем государственного долга.

В то же время по взятым на себя обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ), Украина должна восстановить устойчивость государственного долга и достичь целевых показателей: 82% ВВП к 2028 году и до 65% ВВП к 2033 году.