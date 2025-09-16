Правительство прогнозирует, что госдолг Украины превысит 100% ВВП в 2026 году
Правительство прогнозирует, что государственный долг Украины может достичь 106% ВВП в конце 2026 года. Об этом говорится в проекте госбюджета на 2026 год.
Из-за войны и значительного дефицита бюджета госдолг Украины стремительно растет. Если на конец 2021 года он составлял 49% ВВП, то в 2022 году показатель достиг 77,8%, а на конец 2024 года – уже 91,2%.
По прогнозу, на конец 2026 года государственный долг может составить 106% ВВП.
Сейчас законодательные ограничения по максимально допустимому объему долга (60% ВВП) временно не применяются из-за полномасштабной войны России в Украине.
В проекте госбюджета на 2026 год правительство предлагает продлить приостановление действия этого ограничения на объем государственного долга.
В то же время по взятым на себя обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ), Украина должна восстановить устойчивость государственного долга и достичь целевых показателей: 82% ВВП к 2028 году и до 65% ВВП к 2033 году.
- В мае 2025 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на $1 млрд (34,88 млрд грн) – до $180,97 млрд (7,515 трлн грн).
