Государственный долг Украины за месяц вырос на $1 млрд
В мае 2025 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на $1 млрд (34,88 млрд грн) – до $180,97 млрд (7,515 трлн грн). Об этом сообщило Министерство финансов.
В структуре долга государственная часть составляет 96,3% – это $174,32 млрд. Остальные 3,7% – гарантированный государством долг в размере $6,65 млрд.
Основная часть государственного долга – внешняя. Она составляет $134,48 млрд (5,58 трлн грн), что равняется 74,3% общей суммы. Внутренний долг составляет $46,48 млрд (1,93 трлн грн).
В апреле Международный валютный фонд обнародовал прогноз, согласно которому общий государственный долг Украины в текущем году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
По данным МВФ, в 2024 году госдолг Украины составил 89,8% ВВП.
- 22 апреля 2025 года МВФ снизил прогнозы экономического роста для большинства стран мира на 2025-2026 годы из-за тарифов Трампа.