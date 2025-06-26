Государственный долг Украины за месяц вырос на $1 млрд

По состоянию на май государственный и гарантированный государством долг Украины составляет $180,97 млрд

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В мае 2025 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на $1 млрд (34,88 млрд грн) – до $180,97 млрд (7,515 трлн грн). Об этом сообщило Министерство финансов.

В структуре долга государственная часть составляет 96,3% – это $174,32 млрд. Остальные 3,7% – гарантированный государством долг в размере $6,65 млрд.

Основная часть государственного долга – внешняя. Она составляет $134,48 млрд (5,58 трлн грн), что равняется 74,3% общей суммы. Внутренний долг составляет $46,48 млрд (1,93 трлн грн).

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В апреле Международный валютный фонд обнародовал прогноз, согласно которому общий государственный долг Украины в текущем году вырастет до 110% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

По данным МВФ, в 2024 году госдолг Украины составил 89,8% ВВП.