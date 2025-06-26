Державний борг України за місяць зріс на $1 млрд

Станом на травень державний і гарантований державою борг України становить $180,97 млрд

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У травні 2025 року сукупний державний і гарантований державою борг України збільшився на $1 млрд (34,88 млрд грн) – до $180,97 млрд (7,515 трлн грн). Про це повідомило Міністерство фінансів.

У структурі боргу державна частина становить 96,3% – це $174,32 млрд. Решта 3,7% – гарантований державою борг у розмірі $6,65 млрд.

Основна частина державного боргу – зовнішня. Вона становить $134,48 млрд (5,58 трлн грн), що дорівнює 74,3% загальної суми. Внутрішній борг становить $46,48 млрд (1,93 трлн грн).

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У квітні Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз, згідно з яким загальний державний борг України цього року зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

За даними МВФ, у 2024 році держборг України становив 89,8% ВВП.