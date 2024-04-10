Германия поможет Украине создать аналог банка KfW

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Правительство Германии в среду, 10 апреля, утвердило набор мер по поддержке восстановления Украины, сообщила его пресс-служба. Один из них – создание аналога немецкого банка восстановления KfW, возможно, на основе Фонда развития предпринимательства.

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Основное внимание немецкого правительства уделено финансовым субсидиям и компенсациям процентов для малых и средних компаний в Украине, инвестиционным гарантиям для немецких компаний.

Кроме того, немецкое Министерство развития вместе с Украиной работает над созданием аналога немецкого банка восстановления KfW.

"Чтобы выжить, Украине нужно не только оружие. Важно, чтобы экономика продолжала работать, чтобы страна могла финансировать восстановление. Дешевое финансирование для малого и среднего бизнеса является одним из самых эффективных инструментов для восстановления. У Германии очень хороший опыт работы с Kreditanstalt für Wiederaufbau, который был пионером экономического чуда 1950-1960 годов. Он до сих пор предоставляет компаниям и гражданам дешевые кредиты для инвестиций. Мы можем внести этот опыт в восстановление Украины", — сказала министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Немецкое министерство предполагает, что такое учреждение можно создать на базе Фонда развития предпринимательства (до 2020 года – Немецко-украинский фонд), который администрирует кредитные программы 5-7-9%.

Кредитное учреждение для восстановления (KfW) – государственный банк правительства Федеративной Республики Германии, являющийся лидером среди банков Германии в содействии экономическому развитию Германии, Европы и мира. Сфера деятельности KfW – поддержка малого и среднего бизнеса; строительство и энергосбережение, охрана окружающей среды; финансирование социальной инфраструктуры (водоснабжение, энергоснабжение, образование, здравоохранение и т.п.); экспортное и проектное финансирование; рефинансирование.