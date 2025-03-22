США зняли санкції з криптоміксера Tornado Cash, який пов'язують з росіянами

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Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 березня виключило сервіс мікшування криптовалют Tornado Cash зі списку Specially Designated Nationals (SDN). Про це йдеться в офіційній публікації на сайті відомства.

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Зі списку санкцій SDN видалили як саме найменування Tornado Cash, так і десятки пов'язаних із ним криптовалютних адрес у мережі Ethereum. Це рішення означає, що юридичним та фізичним особам у США більше не заборонено взаємодіяти з сервісом.

Tornado Cash — це сервіс мікшування криптовалют на базі блокчейну Ethereum. У серпні 2022 року Міністерство фінансів США включило Tornado Cash до списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб (SDN), звинувативши його у відмиванні понад $7 мільярдів, включно з $455 мільйонами, викраденими північнокорейською хакерською групою Lazarus. Засновники сервісу — росіянин Роман Семенов та американець Роман Шторм, який раніше був затриманий у США.