США сняли санкции с криптомиксера Tornado Cash, который связывают с россиянами

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Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 21 марта исключило сервис микширования криптовалют Tornado Cash из списка Specially Designated Nationals (SDN). Об этом говорится в официальной публикации на сайте ведомства.

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Из списка санкций SDN удалили как само название Tornado Cash, так и десятки связанных с ним криптовалютных адресов в сети Ethereum. Это решение означает, что юридическим и физическим лицам в США больше не запрещено взаимодействовать с сервисом.

Tornado Cash — это сервис микширования криптовалют на базе блокчейна Ethereum. В августе 2022 года Министерство финансов США включило Tornado Cash в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), обвинив его в отмывании более $7 миллиардов, включая $455 миллионов, похищенных северокорейской хакерской группой Lazarus. Основатели сервиса — россиянин Роман Семенов и американец Роман Шторм, ранее задержанный в США.