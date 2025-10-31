НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
Національний банк вважає за доцільне оподаткувати посилки до 150 євро та непріоритетний імпорт – електромобілі, предмети розкоші. Про це повідомляється в жовтневому інфляційному звіті НБУ.
Рекомендація Нацбанку пов'язана з рекордним дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу України (тобто з відтоком валюти за кордон), що у січні-вересні 2025 року сягнув $24,9 мільярда.
Це зростання пов'язане не зі споживчим бумом, а з витратами на оборону й відновлення країни. За даними НБУ, найбільше зростає імпорт продукції машинобудування (на 36%) та інвестиційних товарів (на 39%), що потрібні для оборонного комплексу. Споживчий імпорт збільшився на 8%, але його частка в загальному імпорті навіть скорочується.
Проте традиційні методи скорочення дефіциту – фіскальна консолідація чи курсові механізми – під час війни мають обмежену ефективність, а суттєве зменшення видатків може знизити обороноздатність країни, вказав НБУ.
Тому він запропонував сконцентруватися на цільових заходах обмеження непріоритетного імпорту без негативних наслідків для економіки й безпеки. Це дозволить дещо скоротити відтік валюти, не зашкодивши критичним напрямам.
"Серед можливих опцій можуть бути зниження непріоритетних видатків, а також запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів без значних негативних наслідків для економіки. Зокрема, варто сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту: податках на посилки вартістю до 150 євро та інший непріоритетний імпорт – електромобілі, предмети розкоші тощо", – йдеться у звіті.
Попри формальний дефіцит, НБУ не вбачає загроз для зовнішньої стійкості України, оскільки він повністю фінансується міжнародними партнерами на пільгових умовах. Міжнародні резерви станом на початок жовтня залишаються високими – $46,6 млрд.
- Рекомендації Національного банку впираються в неготовність Верховної Ради до непопулярних рішень. Голова податкового комітету Данило Гетманцев наприкінці жовтні в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав, що в парламенті немає потенціалу для зменшення порогу оподаткування посилок з-за кордону.
- Депутати також у першому читанні проголосували норму, що передбачає продовження податкових пільг на імпорт електромобілів.
