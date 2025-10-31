НБУ посоветовал обложить налогом посылки до 150 евро и импорт электромобилей

Национальный банк выступил за непопулярные решения, которые встречают сопротивление в Верховной Раде

Национальный банк считает целесообразным обложить налогом посылки до 150 евро и неприоритетный импорт – электромобили, предметы роскоши. Об этом сообщается в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

Рекомендация Нацбанка связана с рекордным дефицитом текущего счета платежного баланса Украины (то есть с оттоком валюты за границу), в январе-сентябре 2025 года достигшем $24,9 миллиарда.

Этот рост связан не с потребительским бумом, а с расходами на оборону и восстановление страны. По данным НБУ, больше всего растет импорт продукции машиностроения (на 36%) и инвестиционных товаров (на 39%), что нужны для оборонного комплекса. Потребительский импорт увеличился на 8%, но его доля в общем импорте даже сокращается.

Однако традиционные методы сокращения дефицита – фискальная консолидация или курсовые механизмы – во время войны имеют ограниченную эффективность, а существенное уменьшение расходов может снизить обороноспособность страны, указал НБУ.

Поэтому он предложил сконцентрироваться на целевых мерах ограничения неприоритетного импорта без негативных последствий для экономики и безопасности. Это позволит несколько сократить отток валюты, не навредив критическим направлениям.

"Среди возможных опций могут быть снижение неприоритетных расходов, а также введение налогообложения некритических в военное время направлений без значительных негативных последствий для экономики. В частности, стоит сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта: налогах на посылки стоимостью до 150 евро и другой неприоритетный импорт – электромобили, предметы роскоши и т.д.", – говорится в отчете.

Несмотря на формальный дефицит, НБУ не видит угроз для внешней устойчивости Украины, поскольку он полностью финансируется международными партнерами на льготных условиях. Международные резервы по состоянию на начало октября остаются высокими – $46,6 млрд.