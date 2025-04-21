Россия ухудшила прогноз по экспорту и ценам на нефть: потери компенсируют из резервов

Минэкономразвития России снизило прогноз цены на нефть Urals до $56 за баррель

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Россия ухудшила свои прогнозы по экспорту и снизила ожидания цены на нефть на 2025 год. Об этом пишет российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

Министерство экономики и развития России прогнозирует снижение экспорта на 5,3% до $5 млрд (410,6 млрд рублей) по сравнению с предыдущим прогнозом в $5,42 млрд (445 млрд рублей).

Обновленный макроэкономический прогноз РФ также включает снижение цены на нефть Urals до $56 за баррель против $69,70 за баррель, которые прогнозировались ранее.

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Bloomberg пишет, что хотя пересмотренный прогноз означает, что российское правительство получит меньше доходов от продажи нефти, это не повлияет на способность Кремля финансировать войну.

Агентство добавляет, что рост доходов РФ от неэнергетических секторов и значительные резервы на черный день помогут компенсировать потери.

У Российского Фонда национального благосостояния достаточно ресурсов, чтобы компенсировать любой дефицит доходов от продажи нефти в течение следующих 18-24 месяцев – даже если нефть в стране будет стоить около $50 за баррель.

Нефть марки Urals, основная экспортная смесь России, упала до $52,76 за баррель в Приморском порту на Балтийском море в начале этого месяца. В последний раз цена была ниже $50 в июне 2023 года.

Минэкономразвития РФ прогнозирует цену нефти Brent на уровне $68 за баррель по сравнению с $81,70.

Цена на нефть Brent ненадолго упала до четырехлетнего минимума ниже $60 за баррель в начале апреля 2025 года после того, как Китай и США усилили торговую войну, а группа ОПЕК+ пообещала увеличить добычу в следующем месяце.

Минэкономики РФ сохранило прогноз роста экономики страны на 2025 год на уровне 2,5%, в то же время ухудшив прогноз на 2026 год с 2,6% до 2,4%.

Чиновники признали устойчивый рост цен, несмотря на рекордно высокую ключевую ставку Центрального банка РФ в 21% и прогнозируют инфляцию на уровне 7,6% на конец года по сравнению с 4,5% в последнем прогнозе.