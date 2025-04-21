Росія погіршила прогноз щодо експорту та цін на нафту: втрати компенсують з резервів

Мінекономрозвитку Росії знизило прогноз ціни на нафту Urals до $56 за барель

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Росія погіршила свої прогнози щодо експорту та знизила очікування щодо ціни на нафту на 2025 рік. Про це пише російське пропагандистське агентство "Інтерфакс".

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Міністерство економіки та розвитку Росії прогнозує зниження експорту на 5,3% до $5 млрд (410,6 мільярда рублів) у порівнянні з попереднім прогнозом у $5,42 млрд (445 млрд рублів).

Оновлений макроекономічний прогноз РФ також включає зниження ціни на нафту Urals до $56 за барель проти $69,70 за барель, які прогнозувалися раніше.

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Bloomberg пише, що хоча переглянутий прогноз означає, що російський уряд отримає менше доходів від продажу нафти, це не вплине на здатність Кремля фінансувати війну.

Агентство додає, що зростання доходів РФ від неенергетичних секторів та значні резерви на чорний день допоможуть компенсувати втрати.

Російський Фонд національного добробуту має достатньо ресурсів, щоб компенсувати будь-який дефіцит доходів від продажу нафти протягом наступних 18-24 місяців – навіть якщо нафта в країні коштуватиме близько $50 за барель.

Нафта марки Urals, основна експортна суміш Росії, впала до $52,76 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі на початку цього місяця. Востаннє ціна була нижчою за $50 у червні 2023 року.

Мінекономрозвитку РФ прогнозує ціну нафти Brent на рівні $68 за барель, порівняно з $81,70.

Ціна на нафту Brent ненадовго впала до чотирирічного мінімуму нижче $60 за барель на початку квітня 2025 року після того, як Китай і США посилили торговельну війну, а група ОПЕК+ пообіцяла збільшити видобуток наступного місяця.

Мінекономіки РФ зберегло прогноз зростання економіки країни на 2025 рік на рівні 2,5%, водночас погіршивши прогноз на 2026 рік з 2,6% до 2,4%.

Чиновники визнали стійке зростання цін, попри рекордно високу ключову ставку Центрального банку РФ у 21%, і прогнозують інфляцію на рівні 7,6% на кінець року порівняно з 4,5% в останньому прогнозі.